Gaziantep'te, Araç Hırsızlığına 2 Tutuklama

Gaziantep'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında son zamanlarda kentte çalınan 2 otomobilin izine ulaşıldı. Polislerin düzenlediği operasyonda çalınan 2 araç ile bu araçlardaki teyp ve hoparlörler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 3'üncü şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.