Gaziantep'te araç hırsızlığı şüphelisi 10 kişi yakalandı
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Gaziantep'te araç hırsızlığı şüphelisi 10 kişi yakalandı

Gaziantep'te 4 otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 10 kişi yakalandı.

Gaziantep'te araç hırsızlığı şüphelisi 10 kişi yakalandı
09.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:50

Gaziantep'te 4 otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda kentteki 4 otomobil ve 4 motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yapılan incelemelerde zanlıların hırsızlık anlarına ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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