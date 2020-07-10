Gaziantep'te arabalı sinemaya yoğun ilgi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde yaptığı "Araba Sinema Günleri" etkinliğinde bin 343 sinemaseveri ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde yaptığı "Araba Sinema Günleri" etkinliğinde bin 343 sinemaseveri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema salonlarının Kovid-19 nedeniyle kapalı olması ve insanlara açık alanlarda sosyal etkinliklerin oluşturulması amacıyla 6 gün önce başlattığı çalışma kapsamında, insanların arabaların içinde izole şekilde sinema izlemesi için Hitit Kültür Kapısı ile Alleben Göleti'ndeki alanlara dev ekranlar yerleştirdi.

Evlerde bunalan insanların ücretsiz olarak faydalandığı çalışmayla, "Aşk Tesadüfleri Sever", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sarıkamış Çocukları", "7'nci Koğuştaki Mucize", "Anadolu Kartalları" ile "Bayi Toplantısı" filmleri izleyiciyle buluştu.

Etkinlik kapsamında 6 günde bin 343 sinemasever konuk edildi.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği sinema günlerinde güvenlik güçleri ise alanlarda Kovid-19 tedbirlerini kontrol etti.

Kaynak: AA