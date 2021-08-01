Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
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Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yangın çıkan 13 katlı bir apartman boşaltıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yangın çıkan 13 katlı bir apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Merveşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Vali Davut Gül de yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere, apartmanda çatı yangını yaşandığını söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Gül, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemşerilerimize geçmiş olsun demek için alana geldik." dedi.

Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi
Son dakika haberi: Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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