Gaziantep'te Apartmanda Çıkan Yangın Korkuttu

Gaziantep'te Apartmanda Çıkan Yangın Korkuttu

Gaziantep’te 15 katlı bir binanın 4. Katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Gaziantep'te Apartmanda Çıkan Yangın Korkuttu

Gaziantep'te 15 katlı bir binanın 4. Katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Selimiye mahallesi, zeytinli konutları C blok 15 katlı binanın 4. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ambulansla hastaneye götürülürken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - GAZİANTEP

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