Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı
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Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı

20.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:53
Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında anne adaylarına 45 günde bir 12 litre süt dağıtılmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında anne adaylarına 45 günde bir 12 litre süt dağıtılmaya devam ediyor. Bir sosyal belediyecilik örneği olarak hayata geçirilen 'Anneye Süt, Bebeğe Can' projesi kapsamında ilk günden bu yana 29 bin 222 anne adayına, 251 bin 977 km yol katederek, 943 bin 44 litre süt dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla başlatılan "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında bugüne kadar 29 bin 222 anne adayına ulaşıldı. Anne adaylarının sağlıklı beslenmesi ve erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi için planlanan ve 16 Aralık 2019 tarihinde işleyişe geçen projede ilk günden bu yana 18 ekip toplamda 251 bin 277 km yol katetti. Nihai hedefleri arasında, anne bebek sağlığından yola çıkarak toplum sağlığını korumak, milli sermayeyi desteklemek gibi sonuçların olduğu sosyal belediyecilik projesi aracılığı ile toplamda 943 bin 044 litre süt dağıtılarak anne adaylarına gıda desteğinde bulunuldu.

Projeden yararlanabilmek için anne adaylarının başvuruları alınırken, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün tespit ettiği anne adaylarına da dağıtımlar yapılmaya devam ediyor. Sterilizasyon ve paketleme işlemi tamamlanan sütler anne adaylarının evlerine kadar götürülüyor. Anneliğe hazırlık sürecinde beslenmelerine destek vermek amacıyla yürütülen projede Gaziantep'te üretilen sütler kullanılıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı
Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı
Gaziantep'te anne adaylarına 943 bin litre süt dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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