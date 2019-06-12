Gaziantep'te anız yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İslahiye-Nurdağı kara yolu, Erenler Mahallesi, Kırmıtlı mevkisinde bulunan daha önce buğday hasadı yapılmış 50 dönüm tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti.

Yangın, tarla yakınında bulunan yediemin otoparkına ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA