Gaziantep'te anız yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Beyler Mahallesi'ne bağlı Leçe mevkisinde bulunan daha önce buğday hasadı yapılmış 25 dönüm tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti.

Yangın, tarla yakınında bulunan buğday ekili alana ulaşmadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: AA