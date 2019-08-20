Gaziantep'te aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

20.08.2019 11:13

Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te yaz boyunca etkili olan aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları şaşırttı. Vatandaşların bir kısmı yağan yağmurun keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ağaç altlarına ve saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için ellerindeki çantaları ve eşyaları kullandı.

Kentte yaklaşık yarım saat kadar süren yağmur cadde ve sokakları da yıkarken, hava sıcaklığını da düşürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA