Gaziantep'te anaokulu öğrencilerine eğitim seti hediye edildi
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Gaziantep'te anaokulu öğrencilerine eğitim seti hediye edildi

23.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:23
Gaziantep'te anaokulu öğrencilerine eğitim seti hediye edildi

Şahinbey Belediyesi, okul öncesi öğrencilere eğitim kitabı ve boyama seti hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, okul öncesi öğrencilere eğitim kitabı ve boyama seti hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç okulları ziyaret ederek, kitapları dağıttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, 345 bin eğitim kitabı ve boyama seti hediye ettiklerini belirtti.

Okul öncesi eğitimin özgüveni ve yeteneği geliştireceğini ifade eden Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için tüm öğrencilerimize kitap setlerimizi ve boyama setlerimizi dağıtıyoruz. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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