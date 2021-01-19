Gaziantep'te ana okulu ve kreşlere kar tatili

- Gaziantep'te ana okulu ve kreşlere kar tatili Gece başlayan ve sabah da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'teki ana okulu ve kreşler, 2 gün tatil edildiği duyuruldu.

- Gaziantep'te ana okulu ve kreşlere kar tatili

GAZİANTEP - Gece başlayan ve sabah da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'teki ana okulu ve kreşler, 2 gün tatil edildiği duyuruldu.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 19-20 Ocak tarihleri arasında açık bulunan anaokulları, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile kreş, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların annelerinin de 19-20 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli olacağını ifade edildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kentın kırsal kesimlerindeki bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kent genelinde kara dayanamayan çok sayıda ağaç devrildi. Kırsal mahallede iş makineleri ile çarşı merkezinde ise belediye temizlik işleri ekipleri ile küreme çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR