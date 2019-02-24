Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te, ambalaj fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydınlar Mahallesi'ndeki ambalaj fabrikasının depo bölümünde, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ambalaj atıklarının bulunduğu depodan dumanların çıktığını gören çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine çalışanlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, 10 araç ve 25 kişilik personel ile müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA