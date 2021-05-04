Gaziantep'te Amanosların eteğinde yetiştirilen çileğin hasadı başladı
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Gaziantep'te Amanosların eteğinde yetiştirilen çileğin hasadı başladı

Gaziantep'te Amanosların eteğinde yetiştirilen çileğin hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanosların eteklerinde yaklaşık 190 dekar alanda üretilen çilekler hasat ediliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanosların eteklerinde yaklaşık 190 dekar alanda üretilen çilekler hasat ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile kaymakamlığın sağladığı desteklerle Tandır, Huzurlu yaylası, Yağızlar, Kayabaşı, Ağabey, Köklü ve İdilli mahallelerindeki 190 dekar alanda albion cinsi çilek yetiştiriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çilek üreticileri, imece usulü veya aile fertleriyle hasat yapıyor.

İdilli Mahallesi'ndeki çiftçilerden Yılmaz Sarıçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye Kaymakamlığının desteğiyle aldığı 5 bin fide ile çilek fide sayısını 17 bine çıkardığını, mahallede çilek yetiştiricisi sayısının yüzde yüze yakın arttığını belirtti.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte ilk hasadı yaptıklarını belirten Sarıçam, "İlaç ve hormon kullanmıyoruz. Ürünümüz tamamen doğal, lezzetli, güzel. Havası, suyu Amanoslardan, yayladan." dedi.

Ürünü tarlada sattıklarını ifade eden Sarıçam, çileğin kilogramının 12,5 ila 15 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Eşine yardım için çilek toplamaya gelen Sema Sarıçam ise toprakla uğraşmaktan zevk aldığını, ek gelir elde etmek isteyen tüm kadınların çilek ekebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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