Gaziantep'te Alzaymır Hastaları İçin "Moral Evi"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliğinde yürütülen "Moral Evi Projesi" kapsamında, hayırsever iş adamları Beyhan ve Bülent Uslu tarafından alzaymır hastaları için yaptırılan Gündüz Yaşam Merkezi ve Esen-Bülent Uslu Taziye Evi törenle açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alzaymır hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak merkezin açılışında, yaşlı ve ana-baba duasının önemine dikkati çekti.

Her yaşın bir güzelliği olduğunu anlatan Şahin, yaşlıların da toplum için yol gösterici olduklarını belirtti.

Ortalama yaşam süresi uzadıkça alzaymır görülme oranlarının da arttığına değinen Şahin, "Merkezimizde hastalarımızın gönüllerine dokunacağız. Önce bu hastalığı durdurmak, yavaşlatmak gerek. Beyinde oluşan bir uçuk olarak tanımlıyorlar alzaymırı. Yaş geçince bu uçuk büyümeye başlayınca insanlar evinin yolunu, evlatlarını unutuyor. Merkezimizde bu hastalıkla ilgili koruyucu, önleyici tedbirler de anlatılacak." diye konuştu.

Hayırsever Beyhan Uslu ise, aile olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini, bunun anne ve babalarından kendilerine kalan bir aile geleneği olduğunu dile getirerek, merkezin açılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, ve Müslüm Yücel'in konuşmalarının ardından alzaymır hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak merkezin açılışı yapıldı.

Alzaymır hastalarının yanında hasta yakınları için de bir buluşma merkezi işlevi görecek olan "Moral Evi"nde ilk ve orta düzeyde hastalar kabul edilecek.