Gaziantep'te "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı"
Gaziantep'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı" kapılarını açtı.
Gaziantep'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı" kapılarını açtı.
Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.
Kurdele kesiminin ardından açılan fuar, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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