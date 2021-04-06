GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı
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GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin gelenekselleştiğini, büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Bundan sonra gerçekleştirilecek festivallerin yoğun katılımlı olması temennisinde bulunan Dereli, şartlara rağmen festivalde 205 filmin yarıştığını belirtti.

Filmlerin insanların gelişimine büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Dereli, şunları kaydetti:

"Ben her film seyrettiğimde başka bir şey öğreniyorum. Mutlaka mesajı vardır. Her filmin giriş, gelişme ve sonucu vardır. Ayrıca iyilik dünyasına da katkı yaptığına inanıyorum. Aslında hayatlarımız da bir film. Kendi filmimizin iyi aktörü olmak için gayret göstermemiz lazım. Çok iyi oynamak lazım. Film endüstrisi muazzam bir sektör. Bu festivalden, üniversiteden Oscar'a gitmeliyiz. Hedeflerimiz büyük olmalı. Allah hepimizi kendi filmimizde iyi oynayan, mutlu sonlar olan hayatlar nasip etsin."

3 gün sürecek olan festivale 32 ülkeden 205 film katılıyor.Gaziantep'te Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı

3 gün sürecek olan festivale 32 ülkeden 205 film katılıyor

GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı
GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı
GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı
GAZİANTEP - Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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