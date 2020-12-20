Gaziantep'te alış veriş günleri devam ediyor
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Gaziantep'te alış veriş günleri devam ediyor

20.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:39
Gaziantep'te alış veriş günleri devam ediyor

Gaziantep Ticaret Odası tarafından ikincisi düzenlenen Gaziantep Alışveriş Günleri yüzlerce firmanın katılımı ve tüketicilerin yüzlerini güldürecek avantajlı fiyatlarla devam ediyor.

Gaziantep Ticaret Odası tarafından ikincisi düzenlenen Gaziantep Alışveriş Günleri yüzlerce firmanın katılımı ve tüketicilerin yüzlerini güldürecek avantajlı fiyatlarla devam ediyor.

Yeni yıla girerken uygun fiyatlı ürünlerle tüketiciyi mutlu edip, işletmelere de hareket getirmenin hedeflendiği etkinlik, pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenleniyor. 27 Aralık'a kadar devam edecek 2. Gaziantep Alışveriş Günleri hakkında konuşan ve amaçlarının tüketiciyi indirimli ürünlerle buluşturarak ticari hayata canlılık getirmek olduğunu ifade eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgın süreci maalesef ticari hayatımızı da oldukça olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Gaziantep Alışveriş Günleri'ni bu sene pandemi koşullarında düzenliyoruz. Bir nebze de olsa işletmelerimize canlılık getirip, avantajlı fiyatlarla da hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"HES"aplı alışveriş zamanı diyoruz"

Yüzlerce firmanın binlerce indirimli ürünüyle kampanyaya dahil olduğu Gaziantep Alışveriş Günleri'nde pandemi şartlarına uygun tüm önlemleri aldıklarını ve alışveriş yapılacak işletmelere HES kodu olmadan girilemeyeceğini vurgulayan Teymur şunları söyledi:

"Hijyenik, Ekonomik ve Sosyal Mesafeli bir organizasyon düzenliyoruz. Kampanyaya dahil olan tüm işletmelerimiz pandemi kurallarına uygun hareket ediyor. Mağazalarımızdan alışveriş yapmak isteyen hemşehrilerimiz HES kodlarıyla giriş yapabiliyor. Biz Gaziantep Alışveriş Günleri'nin gelenekselleşmesini istiyoruz. Bu sene maalesef beklemediğimiz sürprizlerle doluydu. Büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. İşletmelerimiz gerçekten zor günler geçiriyor. Yeni yıla girerken hem tüketicinin hem de işletmelerimizin yüzü gülsün istiyoruz. Kampanyaya dahil olan her işletme fiyatlarını olabildiğince aşağı çekti, hemşehrilerimizin mağazalara gelebilmesi için de tüm önlemleri aldı. Bu dönemde birlik ve beraberliğe hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hemşehrilerimizden ricamız; yerel işletmelerimize sahip çıkarak bu zorlu süreci atlatmalarına destek olması. Biz yapabileceğimiz en iyi indirimleri yaptık, pandemi önlemlerimizi aldık. Tüm Gazianteplileri mağazalarımıza bekliyoruz."

Hemen hemen her sektörden işletmenin kampanyada yer aldığını söyleyen Başkan Teymur, indirimli işletmelerin ve mağazaların adreslerine www.gto.org.tr aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtti.

GTO Meclis Başkanı Teymur, "İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğin hayata geçirilmesinde büyük payı olan Düzenleme Kurulu üyelerine, 21 Nolu Konfeksiyon 34 Nolu Mobilya ve 38 Nolu Beyaz Eşya, Elektrik, Elektronik ve Züccaciye komitelerimiz başta olmak üzere tüm Meslek Komite üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğimize büyük destek veren Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım'a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Valiliğimize, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine, Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil belediyelerimiz ile Sanko Park ve Primemall Gaziantep'e sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te alış veriş günleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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