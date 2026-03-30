Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesine bağlı Mustafa Kökmen Mahallesi'nde bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Oktay Ç. isimli şahıs, ilçede çok sayıda vatandaştan para toplayarak ortadan kayboldu. Alacaklı olduğu öne sürülen Mehmet K. ise telefon bayisine gelerek Oktay Ç.'nin kardeşi Mustafa Ç. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet K., yanında bulunan silahla Mustafa Ç.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mustafa Ç. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mustafa Ç.'yi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet hastanesine kaldırdı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Mehmet K. isimli şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

