Gaziantep'te "Akran Zorbalığı" Semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak 'akran zorbalığı' semineri düzenlendi.

Son zamanlarda gençler ve öğrenciler arasında yaygınlaşan akran zorbalığını masaya yatıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri konuyla ilgili bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde Rehber Öğretmeni Nevra Erserim öğrencileri uyararak "Zarar verici, öfkeli, kırıcı davranışlar güçlü olduğunu göstermez. Asıl güç, duygularını, davranışlarını, kendini kontrol edebilmektir" dedi. Erserim insanlar arasında ki ilişkilerde saygı ve nezaket kurallarının sürekliliğinin sağlanması ve kırıcı, aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. Erserim "Akran Zorbalığı konulu seminerimizde öğrencilerimize, hangi davranışların zorba davranışlar olduğu, zorbalık türleri, herhangi bir zorbalık davranışıyla karşılaştıklarında nasıl çözüm bulabilecekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Zorbalık bir ya da bir grup insan tarafından, kasıtlı olarak tekrarlayan bir biçimde, diğer bir kişiye ya da gruba karşı acı vermek, korkutmak, sindirmek veya yıldırmak amacıyla yapılan davranışların tümüdür. Bir eylemin zorbalık olarak tanımlanabilmesi için; Kasıtlı olarak zorbalık amacı güden saldırgan davranışlar olması, süreklilik özelliği olması, zorbanın bu tür eylemleri bir kez değil devamlı olarak yapması, zorbaca eyleme uğrayan kişinin, zorbaya karşı kendisini çaresiz ve savunamayacak durumda hissetmesi gibi özelliklerin bulunması gerekir. Şaka karşı tarafta gülüp eğleniyorsa şakadır. Başkalarının duygularına önem vermek zayıflık değildir. Zarar verici, öfkeli, kırıcı davranışlar güçlü olduğunu göstermez. Asıl güç, duygularını, davranışlarını, kendini kontrol edebilmektir. Bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında nezaket kuralları asla göz ardı edilmemelidir" dedi.

Büyük ilgi gören seminerde öğrencilere konuyla ilgili belgeseller de izlettirilerek dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik yönünde önemli mesajlar verildi. - GAZİANTEP