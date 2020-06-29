Gaziantep'te akrabasıyla barışmak için gittiği evde pompalı tüfekle vurulan kişi öldü Gaziantep'te akrabasıyla barışmak için gittiği evde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te akrabasıyla barışmak için gittiği evde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Şehitkamil İlçesi Hacıbaba Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu H.T. (25) teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı (52) barışmak için evine çağırdı.

Evin girişinde H.T. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Hasan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hasan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan H.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA