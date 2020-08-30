Gaziantep'te akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü,1 yaralı
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Gaziantep'te akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü,1 yaralı

GAZİANTEP'te, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu (40) yaşamını yitirdi, Kazım Gün ise yaralandı.

Gaziantep'te akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü,1 yaralı
30.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:39

GAZİANTEP'te, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu (40) yaşamını yitirdi, Kazım Gün ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ergün Kılavuzoğlu ve Kazım Gün kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılavuzoğlu ve Gün'ü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Kılavuzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Ergün Kılavuzoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gün'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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