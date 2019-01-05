Gaziantep'te Akraba İki Aile Arasında Silahlı Çatışma 13 Yaralı 1 Ölü -1

Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı çatışma: 13 yaralı 1 ölü

Gaziantep'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında av tüfeklerinin kullandığı çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız evine gelerek ateş etmeye başladı. Karşı tarafında karşılık vermesi ile çıkan çatışmada her iki aliden ve yoldan geçen vatandaşlarında aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı, 1 kişi ise öldü. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastaneler götürüldü. Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edildiği ve yaralıların taşınması yer aldı.

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Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA