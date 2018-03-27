Gaziantep'te Akılcı Antibiyotik Kullanımı Çalıştayı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı tarafından Gaziantep'te "Güney İlleri Akılcı Antibiyotik Kullanımı Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, antibiyotiklerin ülkede en çok reçete edilen ilaçlar arasında yer aldığını belirterek, bunların önemli bir kısmının gereksiz ya da yanlış kullanıldığını ifade etti. Sağlığı olumsuz yönde etkileyen bu gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının sadece sağlığa zarar vermediğini aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi yükler getirdiğini dile getiren Turgut, "Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile gereksiz ve yanlış kullanımın önüne geçerek farkındalık oluşturmak adına ilacı kullanan vatandaşlarımızdan ilacı yazan hekimlerimize ve ilacı hastaya sunan eczacılarımıza kadar toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz bu çalıştay ile tüketim oranımızın yüksekliğini ortak kılan soruna yönelik her ilin profilini oluşturmayı bu bilgiler sonrası bunları çalıştay ortamında tartışarak kararlar alıp bu kararların takipçisi olacağımız bir formatın bölgedeki çalışmalara daha da motivasyon katacağını düşünmekteyiz. Hedefimiz Gaziantep olarak antibiyotik kullanımında Türkiye ortalamasının altına düşerek bu konuda rol model olmaktır" dedi. Akılcı İlaç Kullanımı konusunda yapılan faaliyetlerin ve verilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştiren Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy ise Dünya Sağlık Örgütü tahminlerinin yapılan çalışmaları desteklediğini ve ilaç kullanımında ciddi sorunların olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ülkemizde de çalışmaların yeni olmadığını belirten Aksoy, "Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda bir program yürütülüyor, Baktığımızda 20-30 yıla yakın bir süredir bu konuyla ilgili çalışmalar mevcut. Fakat 2012 yılında Kurumumuzun kurulmasıyla ciddi bir ivme kazandı. Uygulumaya konulan "Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017" ile 81 İlimizde Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü ekipleri kuruldu ve bu ekipler en büyük gücümüz oldu. Bu ekiplerimizle birlikte çok başarılı sonuçları beraberinde getiren çalışmalar yapıldı. Bu çalıştayı akılcı antibiyotik kullanımı çalışmalarımıza start verdiğimiz ve pilot bölge olarak belirlediğimiz Gaziantep'te yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep'te yapılan çalışmalarla Gaziantep'te antibiyotiklerin reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma elde ettik. Bu bağlamda Gaziantep pilot bölge çalışması önemli bir örnek oldu. Bugün yapacağımız bu çalıştay ile İl müdürlerimiz, İl koordinatörlerimiz ve temsilcilerimiz,10 ilimizden gelen yöneticilerimizle İllerimizin verilerini değerlendirerek fikir alışverişinde bulunacağız. İnanıyorum ki güzel ve faydalı bir çalışma olacaktır. Bu çalıştayla, şimdiye kadar elde etmiş olduğumuz sonuçların sürekliliğini sağlayacak daha iyi sonuçlar elde edecek çalışma planını oluşturacağız" diye konuştu.

Bu çalıştaya, İl Sağlık Müdürleri, Akılcı İlaç Kullanımı Koordinatörleri ve il temsilcileri, Gaziantep ve güney illerinden gelen yöneticiler, uzman hekimler, eczacılar, diş hekimleri ve aile hekimleri katıldı. - GAZİANTEP