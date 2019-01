Gaziantep'te Akıl Almaz Dolandırıcılık İddiası

Gaziantep'te akıl almaz dolandırıcılık iddiası

Dolandırıcıların 15 Temmuz oyunu vatandaşı perişan etti

Ev vaadiyle dolandırıldı, tüm malını mülkünü kaybedip, 2 milyon 850 bin lira borçlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ünlü bir inşaat firmasıyla aynı isme sahip sahte bir ofis açan şahıslar, ev almak isteyen kuyumcuya göstermelik evraklarla 7 daire sattıktan sonra FETÖ oyunuyla da 4 bin 500 ton hayali inşaat demiri sattı. Zengin olma hayali kuran kuyumcu demirleri almaya gittiğinde 2 milyon 850 bin lira dolandırıldığını anladı.

Gaziantep'te kuyumculuk yapan Hacı Delidoğan isimli vatandaş evleri sahte evraklarla vatandaşlara satan şahısların ağına düştü. Zengin olma hayali kuran Delidoğan 110 bin liraya ev aldı. Evlerin ucuz satıldığını düşünen akrabaları da Delidoğan'a para vererek aynı yolla 6 ev aldı. Aradan zaman geçmesine rağmen evlerini alamayan Delidoğan, akrabalarıyla birlikte verdiği parayı geri istedi. Dolandırıcıların patronumuz 15 temmuz darbesi nedeniyle içeri alındı lafına kanan Delidoğan, parasını geri alabilmek için kendisine yapılan başka bir teklifi de kabul edince tüm malını mülkünü kaybedip, ev kirasını bile ödeyemeyecek duruma geldi.

Olay Gaziantep'te 2 yıl önce gerçekleşti. Bir arkadaşı vasıtasıyla tanınmış bir inşaat şirketi tarafından ucuz ev satıldığını duyan Hacı Delidoğan, hiç düşünmeden ev almayı kabul etmekle kalmayarak 6 akrabasını daha ev almak için ikna etti. Ünlü bir inşaat firmasıyla aynı ismi taşıyan sahte bir ofis açan şahısların ağına düştüğünün farkında olmayan Delidoğan, 7 daire için şahıslarla 1 milyon 35 bin lira karşılığında anlaştı. Anlaşmadan sonra şahıslara önce 780 bin lira nakit para veren mağdur Delidoğan, 255 bin liralık da senet imzaladı. Sahte düzenlenmiş daire satış senetlerine kanan ve hiçbir kuşku duymayan Delidoğan'ın kabusu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başladı.

Şirket patronlarının bir darbe soruşturması nedeniyle hapse girdiğini söyleyen şahıslar, Delidoğan'a ev veremeyeceklerini söyleyip ona İskenderun'da 4 bin 500 ton inşaat demiri alıp vereceklerini ama bunun için de 780 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dairelere verdiği parayı kaybetmek ve yakınlarına mahcup olmak istemeyen Delidoğan bu teklifi kabul etti. Borçlanarak topladığı 780 bin lirayı da şahıslara teslim eden Delidoğan, en büyük şoku ise bundan sonra yaşadı.

Şahıslara paraları verdikten sonra bir daha ulaşamayan Delidoğan, hem parasından, hem evinden, hem de borçlarını kapatabilmek için satmak zorunda kaldığı tüm mal varlığından oldu. Hala 1 milyon liranın üzerinde borcu bulunan Delidoğan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahısların bir an önce bulunmasını ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

"Patronlarının 15 Temmuz olayları nedeniyle hapse girdiğini söyleyip paramı vermediler"

Evleri aldıktan sonra 15 Temmuz sürecinin yaşandığını söyleyen Delidoğan, "Bundan iki yıl önce kentte önemli bir şirketten bir arkadaşım vasıtasıyla ucuz 7 adet daire aldım ama her şeyimi kaybettim. Bu daireler karşılığında şahıslarla 1 milyon 35 bin liraya anlaşıp 780 bin lira nakit parayı da peşin verdim. Geri kalan parayı ise topu tesliminde vermek üzere senet imzaladım. Biz bu anlaşmayı yaptıktan sonra ise 15 Temmuz olayı gerçekleşti. Sonrasında bu şahıslar beni yanlarına çağırarak patronlarının 15 Temmuz olayları nedeniyle hapse girdiğini ve bana evleri de paraları da veremeyeceklerini karşılığın bana inşaat demiri verebileceklerini söylediler" dedi.

"Paramı kurtarmak için 780 bin lira daha verdim, her şeyimi kaybettim"

Şahısların kendisine kaybettiği paradan daha fazlasını vadettiklerini vurgulayan ve bunu için kendisinden bir miktar daha para istendiğini söyleyen Delidoğan, "Ben bu iş nasıl olacak deyince benden demir alabilmek için 780 bin lira istediler ve bu parayı vermem halinde bana 4 bin 500 ton demir vereceklerini söylediler. Sonrasında da bu demirleri satıp sağa, sola, eşime dostuma olan tüm borcumu ödeyebileceğimi belirttiler. Ben de bunu kabul ettim ve 780 bin lirayı da bulup bu şahıslara verdim. Sonrasında ise bunlar ortadan kayboldular. Ne yapıp ettiysem bir türlü ulaşamadım. Her yere suç duyurusunda bulundum ama bir sonuç alamadım. Ben bunların bulunmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"2 milyon 850 bin lira dolandırıldım, Allah için yardım istiyorum"

Bu olay nedeniyle çok kötü günler geçirdiğini de açıklayan Delidoğan, "Şuan işsizim ve bu olay yüzünden hiçbir işe giremiyorum. Allah için yardım istiyorum, yardım edin bana. Bu süreç boyunca 2 milyon 850 bin lira dolandırıldım. Bu para sadece benim değil eşimin, dostumun, akrabalarımın da parası var. Şuan bu olaydan dolayı tüm varlığımı yitirdim ve eşimin, dostumun, akrabalarıma, arkadaşlarıma 1 milyona yakın borcum var" diye konuştu.

Kaynak: İHA