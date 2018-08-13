Gaziantep'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi
Gaziantep'te akaryakıt yükü tankerin devrilmesi sonucu Adana yolu bir süre trafiğe kapandı.
Gaziantep'te akaryakıt yükü tankerin devrilmesi sonucu Adana yolu bir süre trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Necdet Fırat idaresindeki 44 AAF 639 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Gaziantep-Adana karayolu 65. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Şoför Fırat'ın yaralandığı kazada, tankerden karayoluna akaryakıt döküldü.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yolda jandarma ekipleri önlem aldı.
Dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda, başka kazaların önlenmesi için karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Yol, tankerin kaldırılması ve akaryakıtın temizlenmesiyle trafiğe açıldı.