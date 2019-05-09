Gaziantep'te Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 29 bin 107 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı akaryakıt ticaretinin önlenmesi, bu suçtan elde edilen gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 2 tankeri durdurdu.

Tankerlerde 29 bin 107 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA