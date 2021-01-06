Gaziantep'te akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

06.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:00
Gaziantep'te akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu saklayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu saklayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 3 kişinin şüpheli davranışlarda bulunması üzerine inceleme yürüttü.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, şüpheliler tarafından lavabo bölümündeki çöpün kenarına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan A.G, İ.B. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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