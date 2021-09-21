Gaziantep'te AK Parti'ye 250 kişi katılım sağladı

Gaziantep'te Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanlığınca düzenlenen törende, yeni katılan 250 üyeye rozet takıldı.

Partinin ilçe başkanlığında yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden ayrılan 250 kişi AK Parti'ye katılım sağladı.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, AK Parti'nin milletin partisi, milletin hizmetkarı olduğunu ifade ederek, "Kırgınlıklar olabilir, dargınlıklar olabilir ancak bunları aşmak mümkündür. Çünkü biz biriz ve bir bütünüz. Samimiyeti ve tevazuyu asla elden bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizle el ele vererek sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye demeye devam edeceğiz. Bu partilerde bulunan kardeşlerimiz kimin hizmet ettiğini, kimin milletin derdi ile dertlendiğini bir kez daha gördüler. 2023 hedefine hep birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Teke, partiye katılanlara rozet taktı.