Gaziantep'te AK Parti İl Yönetimi Mazbatasını Aldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve teşkilat mazbatalarını aldı.

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı Pazar günü Cumhurbaşkanın katılımıyla gerçekleşen 6. İl Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Mehmet Eyup Özkeçeci ve il yöneticileri Gaziantep Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza beni bu göreve bir kez daha layık gördüğü için teşekkür ederim Bugün mazbatamızı aldık, Hayırlı olsun. Gece gündüz demeden çalışarak ülkemizi 2023 hedeflerine hep beraber taşıyacağız. Bu neferlik bizim için şereftir. Hiç uyumayan bir liderimiz var. Bizimde ona layık olmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çalışıp şehrimiz ve ülkemiz için hizmet edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP