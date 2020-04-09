Gaziantep'te aile sağlığı merkezleri dezenfekte edildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Şehitkmail ve Şahinbey'de bulunan aile sağlığı merkezindeki 521 aile hekimine hijyen paketi ile maske dağıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Şehitkmail ve Şahinbey'de bulunan aile sağlığı merkezindeki 521 aile hekimine hijyen paketi ile maske dağıtımı yapıldı.

Korona Virüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda kentin birçok bölgesinde koruyucu önlemler, temizlik, ilaçlama, park-bahçeler, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda hizmet veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimleri ve sağlık personellerini de unutmadı. İçinde koruyucu elbise ve hijyen malzemeleri bulunan paketler, aile sağlığı merkezinde yoğun mesai harcayan herkese hediye edildi.

Öte yandan aile sağlığı merkezlerini ve eczaneleri dezenfekte eden Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, virüse karşı en çok risk altında bulanan sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA