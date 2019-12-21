Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı
Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde M.C'ye ait ahırda bulunan 80 çatı sacı, 2 demir su kabı, 5 demir kapı, 20 demir boru, 50 ispiral taşı ile 2 koli kaynak çubuğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma neticesinde R.A. (25) ile A.A. (46) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.