Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:44
Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı

'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde M.C'ye ait ahırda bulunan 80 çatı sacı, 2 demir su kabı, 5 demir kapı, 20 demir boru, 50 ispiral taşı ile 2 koli kaynak çubuğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma neticesinde R.A. (25) ile A.A. (46) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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