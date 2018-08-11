Gaziantep'te Ahır Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 büyükbaş hayvan alevlerin arasından yaralı olarak kurtarıldı

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Genço Sokak'ta Kadir Uslu'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden Uslu ailesinin hemen itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin eve sıçramasını önledi. Yangında 3 inek ve 3 buzağı yaralı olarak kurtarıldı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması başlattı.

İş makineleri yanan saman balyalarını mahalle dışına taşırken yangınla soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP