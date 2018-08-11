Gaziantep'te Ahır Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, damızlık 3 büyükbaş hayvanla 3 buzağı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Usluol'a ait ahırın yanında bulunan samanlıkta gece saatlerinde yangın çıktı.

Hayvanlarını yemlemek üzere ahıra inen Usluol ailesi, samanlıktan ahıra sıçrayan yangını fark etti.

İtfaiyeyi arayan Usluol ailesi, kendi imkanlarıyla ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında damızlık 3 inekle, 3 buzağı yaralandı.

Hayvanlara müdahale eden veteriner Bülent Durna, yangın sırasında bağlı olan hayvanların hem oksijensiz kaldıklarını, hem de vücutlarında ileri derecede yanıklar oluştuğunu belirtti.

İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yangında hasar gören ve bazı bölümleri yıkılan ahır alanını temizledi.