Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu - Haberler
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Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir ahırın kar kütlesine dayanamayan çatısı çöktü.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir ahırın kar kütlesine dayanamayan çatısı çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Kayakent Mahallesinde bulunan bir ahırın çatısı üzerindeki karın ağırlığına dayamayarak çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken 10 hayvan da yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kar ve çatı altında kalan telef olmuş ve yaralanmış hayvanları çıkardı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haber

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