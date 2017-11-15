Gaziantep'te Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Gaziantep’te çıktığı ağaçta saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gaziantep'te çıktığı ağaçta saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ağaca tırmanan kediyi gören mahalle sakinleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla kediye ulaştı. Tırmandığı ağaçtan saatlerce inemeyen kedi, itfaiye eri tarafından ağaçtan alındı. İtfaiye eri kediyi kucağına alarak aşağıya indirdi. - GAZİANTEP