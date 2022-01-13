Gaziantep'te Afet ve Acil Durum Toplantısı yapıldı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde "Afet ve Acil Durum Toplantısı" yapıldı.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, AFAD İl Müdürü Bekir Şen, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ve daire amirleri katıldı.

Toplantıda İslahiye'nin birinci derecede fay hattında bulunduğu hatırlatılarak muhtemel deprem anında kurumlar arası yapılacak çalışmalar, izlenecek yol ve yöntemler hususu ve koordinasyon konusunda Kaymakam Anteplioğlu, AFAD il Müdürü Şen ve diğer yetkililer sunum yaptı.

Afet öncesine yönelik hazırlık çalışmaları ve oluşturulması planlanan Müdahale Saha Destek Ekibi'nin değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) konusunda daire amirleri bilgilendirildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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