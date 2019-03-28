Gaziantep'te Adliye Personeline Teşekkür ve Tebrik Belgesi

Gaziantep Adliyesinde işe yeni başlayan 135 personel ile 25 yılını tamamlayanlara düzenlenen törenle tebrik ve teşekkür belgesi verildi.

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, konferans salonunda düzenlenen törende, yeni göreve başlayan, aralarında zabıt katibi, mübaşir ve teknisyenin bulunduğu 135 personele, Adalet Bakanlığınca hazırlanan tebrik belgesini verdi.

Adliyede 25 yılını tamamlayan 35 personele de teşekkür belgesi takdim edildi.

Kumhak, yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı belgenin ilk defa verildiğini belirtti.

Bu değerli meslekte, böylesine değerli bir millete hizmet etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Kumhak, Adalet Bakanlığınca şubat ayında mübaşirlerin statüsünde iyileştirme yapıldığını hatırlatarak, "Bu aziz milletin adalete ulaşmasına vesile olmak çok önemli. Bu nedenle manevi tatmini çok yüksek bir meslek. Elbette her işin acemiliği zordur. Bu aşamada sizlerin biraz daha gayretli olması lazım. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Kısa sürede öğrenirseniz en çok size faydası olur. Gayretle çalışırsanız muvaffak olursunuz. Halkımız, en az zahmetle işini halledip gitmeli. Onların derdine derman olmalıyız." diye konuştu.

Törenin ardından personeller, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA