Gaziantep'te acil doktoru kendisini tehdit eden hastasıyla sağlık personeline pizza ısmarlaması karşılığında uzlaştı
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Gaziantep'te acil doktoru kendisini tehdit eden hastasıyla sağlık personeline pizza ısmarlaması karşılığında uzlaştı

08.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:46
Gaziantep'te acil doktoru kendisini tehdit eden hastasıyla sağlık personeline pizza ısmarlaması karşılığında uzlaştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli acil servis doktoru, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hastayla 20 sağlık görevlisine pizza ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli acil servis doktoru, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hastayla 20 sağlık görevlisine pizza ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu, bir süre önce muayene konusunda hastası Bünyamin K. ile tartıştı.

Okuducu, hastanın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Savcılık konunun uzlaştırma kapsamında olması üzerine dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.

Teklifi kabul eden Bünyamin K, 20 sağlık çalışanına pizza ikramında bulundu ve doktor Okuducu'dan da özür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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