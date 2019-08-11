GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.

11.08.2019 11:33
GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA
GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI
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