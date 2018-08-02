Gaziantep'te ABD'nin Yaptırım Kararı ile İlgili Suç Duyurusu

Gaziantep'te ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili suç duyurusu

GAZİANTEP - ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanları'na yaptırım kararı almasının ardından, Gaziantep'te avukat Mehmet Emin Hidayet Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Türk mahkemesinin Rahip Brunson'a ev hapsi vermesi üzerine, Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından Gaziantep Barosunda avukat olan Mehmet Emin Hidayet üç avukat arkadaşı ile birlikte dilekçe hazırlayarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Süreci sonuna kadar takip edeceğini vurgulayan avukat Hidayet, "Bu konuda bir suç duyurusunda bulunduk. Amerika'nın iki bakanımız hakkında vermiş olduğu idari yaptırım kararı açıkça iç işlerimize müdahaledir. Suç duyurusunu Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptık. Bundan sonra savcılarımız soruşturma yürütüp gerekli kişiler hakkında gerekli işlemleri yapacaklardır. Suç duyurusunu şahsım adına yaptım. Dilekçeyi ise, 3 avukat arkadaşımız ile birlikte hazırladık. Bu süreci sonuna kadar takip edip halkı bilgilendireceğiz. Elimize ulaşan herhangi bir veri olduğu taktirde de bunu savcılığımız ile paylaşacağız" dedi.

"Rahip Brunson Ege imamı ile 293 kez görüşmüştür"

Avukat Hidayet dosyada ev hapsi ile cezalandırılan rahip Brunson'un FETÖ'nün sözde Ege İmamı ile 293 kez telefon ile görüştüğünü söyledi.

Hidayet, "Aynı zamanda bu konuda bahsi geçen rahip Brunson Ege İmamı olarak adlandırılan FETÖ üyesi şahıs ile 293 adet bağlantısı tespit edilmiştir. Bu noktada bizim fikrimize göre, Türkiye'yi alenen kışkırtarak savaş ortamına sokmaya çalışmaktadırlar" diye konuştu.

Öte yandan Avukat Mehmet Emin Hidayet, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in bu işin arkasında olduğunu düşündüklerini ve suç duyurusunu bu nedenle yaptıklarını ifade etti.