Gaziantep'te, 'AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi'

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan 'AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi' başlatıldı.

Program kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2014 programına sunulan AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi, uygulamaya alındı. Proje kapsamında restore edilerek Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ne dönüştürülecek olan tarihi Kendirli Kilisesi gezildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme programının açışında konuşan, AB projelerinin uzun soluklu projeler olduğunu söyleyerek, Anadolu'nun bir kültür beşiği olduğunu ifade eden, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Anadolu birçok medeniyetin beşiğidir. Şanlıurfa Göbeklitepe ve Gaziantep'ten bahsetmeden ileriye gidemeyiz. Aslında Türkiye Avrupa Birliği'ni sadece tarım anlamında besleyen bir ülke değil. Türkiye'nin dış politikasıyla, güvenliğiyle, sanayisiyle, enerji kaynaklarıyla ve yetişmiş insan kaynaklarıyla Avrupa'yı güçlendirecek bir ülke. Bu bağlamda AB sürecimizi önemsiyoruz. Buradaki hedefimiz de tam üyelik. AB üyelik süresinde bizi tam üyeliğe götürmek için tahsis edilmiş fonlar var. Bugün aldığımız kaynak yaklaşık 8.2 milyon avrodur. Bunun 7 buçuk milyon avrosu AB hibesi olarak geliyor. Tabi burada belediyemizin ve kültür bakanlığımızın da önemli katkıları var dedi.

Bakanlık açısından önemli bir proje olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, ise Türkiye genelinde şuanda 203 tane arkeolojik kazı var. Bu 203 kazı dışında kurtarma kazıları ve yüzey araştırmalarıyla 500'ü geçiyor. Bu kazıların 31'i farklı ülkeler tarafından yapılıyor. Bunlardan en çok kazı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri, 8 adet kazıyı onlar yönetiyorlar. Türkiye yerüstü ve yeraltı arkeolojik bulgular bakımından çok önemli bir ülke. Bunun farkındayız. Bakanlığımız kazıdan çıkarılan objelerin arttırılması için yeni bir uygulamaya geçecek. 20 adet seçilmiş kazı alanında çalışma süresini 12 aya çıkardık. Karkamış kazısının çeşitli birimlerle görüşerek bu bahardan itibaren kurulmasının ve alanın yönetiminin kontrollü olmak şartıyla sürdürülmesinin kararını aldık diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesinin ortak bir kültüre sahip çıkmayı amaçladığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kendileri için Anadolunun büyük bir miras olduğunu, bugün başlatılan AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kent için çok önemli gördüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 'Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Neden Gerekli' konulu panel düzenlendi.

Kaynak: DHA