Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı

Korona virüs salgını nedeniyle il dışından Gaziantep'e gelen 998 araç kara listeye alındı.

15.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:31
Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı

Korona virüs salgını nedeniyle il dışından Gaziantep'e gelen 998 araç kara listeye alındı. Daha önce kara listeye alınıp karantina kurallarını ihlal eden 280 araca ise işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü korona virüs salgınına yönelik tedbirler alıp çalışma yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, il dışından Gaziantep'e gelen ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edilen 998 araç kara listeye alındı. Kara listeye alınan 998 aracın Plaka Tanıma Sistemi ( PTS ) ile 14 gün boyunca takip edilecekleri ve karantina sürecine uymayan araçlara ceza verileceği açıklandı.

Çalışmalar sonucu, daha önce kara listede kayıt altında bulunan ve 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 280 araca ise işlem yapıldı. Kara liste üzerinden takip edilen ve 14 günlük gözlem ve izleme süresi sona eren 87 araç sistemden çıkarıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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