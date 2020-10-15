Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi

15.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:05
Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 992 kişiye 900'er TL idari para cezası kesildi, 8 kişi ise karantina kararını ihlal ettikleri için yurda yerleştirildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 992 kişiye 900'er TL idari para cezası kesildi, 8 kişi ise karantina kararını ihlal ettikleri için yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde 992 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için idari para cezası kesildi. Karantinayı ihlal eden 8 kişi ise 3 bin 150'şer TL ceza kesilip, yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Seda Sayan Yasmin Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Malcolm Thomas Manuel Fernandes Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ekim Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 11:08:17. #1.15#
title