981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi - Haberler

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981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilerek bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 100 adet sahte 100 lira ele geçirilince şahsın ikametinde de arama yapılmasına karar verildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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