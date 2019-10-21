Gaziantep'te 971 sürücüye trafik ihlalinden işlem

21.10.2019 14:42

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 417 araç kontrol edilirken çeşitli ihlallerden 971 sürücüye işlem yapıldı. Ekipler 131 aracı trafikten men ederken 25 sürücünün belgesine de el konuldu.



Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kentte, 20 Ekim 2019 günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 417 araca işlem yapılırken kuralları ihlal eden pek çok sürücüye işlem yapıldı.



Yapılan kontroller neticesinde, 32 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 26 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 304 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 608 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplam 971 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı.



Yapılan çalışmaların ardından 131 araç trafikten men edilirken, 25 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA