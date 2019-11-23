Gaziantep'te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

23.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:19
Gaziantep'te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te araçta zulalanmış halde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araçta zulalanmış halde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere 'ne götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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