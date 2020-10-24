Gaziantep'te 95 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 95 litre kaçak alkol bulundu.

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 95 litre kaçak alkol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte ve kaçak alkol satışına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Esentepe Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 95 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan