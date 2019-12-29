Gaziantep'te 937 polisle "huzur uygulaması"

29.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:34

Gaziantep'te, 937 polisin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 937 personel ve 192 ekiple kent merkezinde 20 sabit uygulama noktası, umuma açık yerler, iş yerleri ve metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 716 araç kontrol edildi, 45 araca işlem yapıldı ve 18 araç trafikten men edildi. 149 iş yeri kontrol edilip, 22 iş yeri hakkında gerekli tutanak tutulan uygulamada, toplam 6 bin 43 şahsın sorgulandı, 8 aranan şahıs hakkında işlemler yapıldı.

Kaynak: AA