Gaziantep'te 92 araç trafikten men edildi
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Gaziantep'te 92 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 4 bin 191 araç kontrol edilirken çeşitli kuralları ihlal eden 92 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te 92 araç trafikten men edildi
25.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:36

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 4 bin 191 araç kontrol edilirken çeşitli kuralları ihlal eden 92 araç trafikten men edildi. Toplamda 640 sürücü, yolcu ve araç plakasına da işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 191 araç kontrol edilirken, çeşitli kuralları ihlal eden 92 araç trafikten men edildi. Toplamda 640 sürücü, yolcu ve araç plakasına da işlem yapıldı. Dokuz sürücünün belgesine ise el konuldu. Ekiplerin kontrollerinde 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 219 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 105 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 12 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 31 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 36 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne ve plakasına trafik işaret levhalarına uymamaktan, 4 sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, 8 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift atmaktan, 6 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 169 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 640 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Kontroller sonucunda 92 araç trafikten men edilirken 9 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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