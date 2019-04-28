Gaziantep'te 9. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Yeşilay Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Meydanı'nda buluşan bisikletseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, etkinliğe gençlerin yanı sıra, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Tamer, destekleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, Şahinbey Belediyesine, emniyet mensuplarına ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bisiklet turu, tramvay yolunu takip ederek Rasaf Yolu, Kadı Değirmeni, Harikalar Diyarı ve Masal Park istikametini takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde sona erdi.

Kaynak: AA